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Новости погоды


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Морозное первоапрельское утро в Москве


ИА "Метеоновости" / 07:13 Среда, 1 апреля

  В ночь на 1 апреля столичной погодой "завладел" антициклон. В условиях ясного неба и наличия снежного покрова воздух быстро остывал. И к 6 утра температура воздуха в городе, в пределах МКАД, понизилась до -5..-9 градусов. На МКАД и в Бутово было -10..-13 градусов.

На территории Новой Москвы температура не была ниже -10 градусов.

Минимум температуры при ясном небе наблюдается после восхода солнца. Поэтому окончательная минимальная температура воздуха первоапрельской ночи будет известна после 9 часов. / meteonovosti.ru /
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