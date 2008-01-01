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Морозное первоапрельское утро в Москве

ИА "Метеоновости" / 07:13 Среда, 1 апреля



В ночь на 1 апреля столичной погодой "завладел" антициклон. В условиях ясного неба и наличия снежного покрова воздух быстро остывал. И к 6 утра температура воздуха в городе, в пределах МКАД, понизилась до -5..-9 градусов. На МКАД и в Бутово было -10..-13 градусов.



На территории Новой Москвы температура не была ниже -10 градусов.



Минимум температуры при ясном небе наблюдается после восхода солнца. Поэтому окончательная минимальная температура воздуха первоапрельской ночи будет известна после 9 часов. / meteonovosti.ru /



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