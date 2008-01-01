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Итоги марта 2020 года в Москве

ИА "Метеоновости" / 07:54 Среда, 1 апреля



погоды.



Средняя суточная температура воздуха в Москве в марте 2020 года составила +3,8 градуса, что на 6,0 градуса выше нормы. А это значит, он займет лишь 2 место по теплу после 2007 года, когда средняя температура месяца составила +4,4 градуса, что на 6,6 градуса выше нормы.



В марте 2020 года рекорды по температуре перекрывались 7 раз ( 6,7,8,9,26,27 и 28 марта), и в 2007 году было столько же рекордно теплых дней. В 2007 последние дни марта были рекордно теплыми, снежный покров в Москве сошел к 18 числу. А в текущем году именно последние дни месяца стали самыми холодными. 31 марта средняя суточная температура составила -3,4 градуса, что на 4,2 градуса ниже нормы.



За месяц в Москве выпало более 50 мм осадков ( на ВДНХ 51,3 мм) что составляет полторы месячной нормы.



Снежный покров образовывался трижды. Наибольшая высота его была 15 марта, на ВДНХ 8 см. / meteonovosti.ru /



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