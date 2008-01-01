

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:36 Среда, 1 апреля



Традиционно первого апреля полагается шутить и веселиться, а еще устраивать розыгрыши. Похоже, в этом году погода решила поддержать традицию. Ведь 1 апреля в столичном регионе земля укутана снегом. А снега даже зимой было мало. Так, высота снежного покрова доходит до 7 см. И погода совсем не весенняя. Осадков в дневные часы не будет, из-за облаков даже выглянет солнце, но термометры в середине дня покажут лишь +2..+4 градуса. А из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице мороз. Но такого мороза, как в позапрошлом веке, не будет.



1 апреля 1879 года в утренние часы воздух остыл до -21 градуса. Это стало рекордом не только дня, но и всего месяца. Зато в 1983 году было очень тепло, в середине дня термометры показали +17,8 градуса. А в 1977 году прошел сильный снег, выпало 14,2 мм осадков. После столь обильного снегопада сугробы вырастают примерно на 14 см. Согласно многолетним наблюдениям, к 1 апреля снег еще лежит. В среднем, высота его составляет 19 см.



В прошлом, 2019 году, 1 апреля было теплее, чем обычно бывает. Ночью термометры показали 3,3 градуса, днем воздух прогрелся до 5,9 градуса. От снега к 1 апреля не осталось и следа. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



