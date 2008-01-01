Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
1 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:36 Среда, 1 апреля

  Традиционно первого апреля полагается шутить и веселиться, а еще устраивать розыгрыши. Похоже, в этом году погода решила поддержать традицию. Ведь 1 апреля в столичном регионе земля укутана снегом. А снега даже зимой было мало. Так, высота снежного покрова доходит до 7 см. И погода совсем не весенняя. Осадков в дневные часы не будет, из-за облаков даже выглянет солнце, но термометры в середине дня покажут лишь +2..+4 градуса. А из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице мороз. Но такого мороза, как в позапрошлом веке, не будет.

1 апреля 1879 года в утренние часы воздух остыл до -21 градуса. Это стало рекордом не только дня, но и всего месяца. Зато в 1983 году было очень тепло, в середине дня термометры показали +17,8 градуса. А в 1977 году прошел сильный снег, выпало 14,2 мм осадков. После столь обильного снегопада сугробы вырастают примерно на 14 см. Согласно многолетним наблюдениям, к 1 апреля снег еще лежит. В среднем, высота его составляет 19 см.

В прошлом, 2019 году, 1 апреля было теплее, чем обычно бывает. Ночью термометры показали 3,3 градуса, днем воздух прогрелся до 5,9 градуса. От снега к 1 апреля не осталось и следа. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-1
Ср.
1 апр.
+2
Чт.
2 апр.
+6
Пт.
3 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Лампанг		 -32
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Босэ

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100