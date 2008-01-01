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Новости погоды


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О приросте свежевыпавшего снега в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:50 Среда, 1 апреля

  Последние дни марта в Москве выдались снежными. За 30 и 31 марта в административных округах Москвы выпало от 3 до 10 см снега. Больше всего снега досталось Восточному административному округу, 10 см. По 9 см выпало в Южном и Северо-западном округе.

За последний мартовский снегопад выпало 8% от всего снега, что засыпал Москву с начала холодного периода. / meteonovosti.ru /
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