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Новости погоды


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Погода в Приволжье удивила контрастами


ИА "Метеоновости" / 10:20 Среда, 1 апреля

  В заключительный день марта Приволжье разделил контрастный атмосферный фронт, в связи с чем погода в округе резко отличалась. Так, Нижний Новгород при устойчивом "минусе" сначала накрыл гололед, а затем засыпало снегом. Сснегопады прошли также в Кировской области. В то же самое время в юго-восточной части округа вовсю светило солнце и впору было загорать - местами в Саратовской и Самарской областях столбики термометров приблизилась к отметке +20 градусов. 31 марта обновились рекорды тепла в Казани (+15,8), Ульяновске (+15,6), Пензе (+17,7), Самаре (+16,7) и других городах.

Сегодня арктический воздух с Баренцева моря окончательно вытеснит с территории Приволжья теплую воздушную массу среднеазиатского происхождения. В тыловой части уходящего на северо-восток циклона будет ветрено, резко похолодает. В ближайшие три дня температура днем +2..+7, ночью -1..-6, на севере до -10. Местами пройдут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. По прогнозам, в пятницу и субботу в теплом секторе обширного атлантического циклона температура существенно повысится: ночью -1..+3, днем +8..+13. / meteonovosti.ru /
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