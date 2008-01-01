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Апрель в Москве не подтвердит статистику

ИА "Метеоновости" / 10:53 Среда, 1 апреля



Центральный месяц весны, апрель, редко бывает теплым. За многолетний ряд инструментальных наблюдений над погодой, проводимых с 1879 года, в 69 случаях апрель оказался еще способен на морозы. Средняя месячная температура воздуха в нем в эти годы была ниже нормы на 1 и более градусов. В апреле, по данным метеостанции ВДНХ, она уже положительная и составляет 5.8 градусов. И лишь в 36 годах апрель порадовал почти летним теплом. Столько же было и "нормальных " апрелей, в которых средняя за месяц температура воздуха не вышла за рамки климатической нормы.



Но холодным этот месяц отмечался в основном в ранние годы, в конце 19 и первой половине 20 века. Именно на этот период приходится самый холодный апрель за весь ряд наблюдений. В 1929 году в Москве в середине весны еще трещали двадцатиградусные морозы и мели метели. А средняя температура месяца более, чем на 7 градусов оказалась ниже климатических значений.



В нынешнем тысячелетии апрель заметно потеплел. Начиная с 2000 года, лишь дважды апрель не спешил вступить в весеннюю пору: в 2003 и 2004 годах. Средняя месячная температура в них оказалась на 1.1 и 1.2 ниже нормы соответственно. В остальных 18 годах апрель был теплее обычного или соответствовал норме. На этот же период приходится и рекордно теплый апрель. В 2000 году средняя температура в нем составила 11.1 градусов, то есть более, чем на 5 градусов выше многолетних показателей.



В этом году в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют теплый апрель. То есть температура в нем ожидается выше нормы на 1 и более градусов. В первой декаде месяца погода будет еще нехотя расставаться со снежным покровом и небольшими морозами. И все же температура с каждым днем будет повышаться. А самые теплые деньки придутся на вторую половину месяца. По количеству осадков апрель текущего года не выйдет за рамки допустимого. / meteonovosti.ru /



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