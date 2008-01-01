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На всей территории России март порадовал теплом

ИА "Метеоновости" / 11:38 Среда, 1 апреля



Позади первый месяц весны и сегодня уже можно подвести его итог. Несмотря на колебания температуры в течение месяца, ее среднее месячное значение на всей территории России оказалась выше нормы на 2-4 градуса.



А в отдельных районах величина положительной аномалии была еще больше.



Так на европейской территории в большинстве центральных областей, в том числе в Москве и Подмосковье, в Ростовской, Волгоградской областях и большинстве районов Поволжья март оказался теплее обычного на 6 градусов, а в левобережье Саратовской области на 8 градусов. Неоднократно максимальная температура устанавливала здесь новые рекорды, а в конце месяца повышалась до 16:18 градусов.



На азиатской территории аномально теплым март 2020 года оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Температура превысила свои обычные показатели на 7-8 градусов и даже в Заполярье отметилась суточными рекордами.



Не по сезону тепло было в марте на арктическом побережье Чукотки, особенно в первой декаде, когда температура превышала норму на 14-15 градусов. В других районах азиатской части России температура превысила норму на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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