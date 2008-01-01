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Сколько снега в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:48 Среда, 1 апреля



Погода, в качестве Первоапрельской шутки, перекрасила столичный пейзаж в зимний белый цвет.



Утром 1 апреля высота снега в столице достигала 8 см. Именно столько было в центре города, в Измайлове и районе МГУ. На ВДНХ высота снега составила 4 см.



В Подмосковье снега меньше, высота его составляет на западе 2см, на севере до 4 см. Больше всего снега выпало на востоке Московской области. В Павловском Посаде высота снежного покрова 6 см, в Черустях 5 см. / meteonovosti.ru /



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