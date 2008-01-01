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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:29 Среда, 1 апреля

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,0..3,5 градуса; Северном 1,3..3,4 градуса, Северо-восточном 1,5..2,6 градуса, Восточном 1,6..2,3 градуса, Юго-восточном 1,3..3,2 градуса, Южном 1,5..2,6 градуса, Юго-западном 1,2..2,0 градуса, Западном 1,0..2,8 градуса, Северо-западном 2,4..2,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 1,7.2,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..2,5 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+3
Чт.
2 апр.
+5
Пт.
3 апр.
+7
Сб.
4 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Нджамена		 -33
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Джелалабад

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