

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Среда, 1 апреля



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,0..3,5 градуса; Северном 1,3..3,4 градуса, Северо-восточном 1,5..2,6 градуса, Восточном 1,6..2,3 градуса, Юго-восточном 1,3..3,2 градуса, Южном 1,5..2,6 градуса, Юго-западном 1,2..2,0 градуса, Западном 1,0..2,8 градуса, Северо-западном 2,4..2,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,7.2,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..2,5 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



