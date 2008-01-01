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Капризы марта у наших западных соседей

ИА "Метеоновости" / 13:32 Среда, 1 апреля



Погода в марте у наших западных соседей не отставала от российской. В Республике Беларусь и на Украине первая половина месяца по температуре уверенно шла на рекорд. Дневная температура повышалась до 12:15 градусов. Но погода во второй половине марта тепло попридержало. А в завершении месяца и вовсе вернулись морозы.



В последнюю мартовскую ночь в ряде городов Республик температура понизилась до рекордных значений. В белорусском городе Барановичи морозы усилились до -7.1 градуса, оставив предыдущий рекорд, -6.4, в 1964 году. В Бресте похолодало до -5.7, что на 0.1 градуса ниже рекорда 1952 года. На Украине рекордных значений температура достигла в западной половине. Городами-рекордсменами стали Ровно (-8.0), Львов (-9.3), Ивано-Франковск (-5.7), Ужгород (-5.6). До этого самая низкая температура 31 марта отмечалась в 1955 и 1996 годах.



Но, несмотря на похолодание, случившееся в конце месяца, в среднем температура в марте 2020 года в Республиках Беларусь и Украина оказалась выше нормы на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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