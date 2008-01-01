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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:55 Четверг, 2 апреля



Днем в четверг Москву и область будет пересекать теплый атмосферный фронт. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в столице 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и останется 738 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



У здоровых людей изменения основных метеопараметров не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников и людей, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на перепады атмосферного давления. Могут дать о себе знать хронические заболевания опорно-двигательного аппарата.



Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом, помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи. / meteonovosti.ru /



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