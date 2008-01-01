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Новости погоды


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1 апреля в Москве было холодно и ветрено


ИА "Метеоновости" / 08:48 Четверг, 2 апреля

  Первый день нового месяца весны в Москве выдался холодным, средняя суточная температура воздуха оказалась отрицательной, -1,4 градуса. Погода больше соответствовала двадцатым числам марта.

После полудня, с приближением атмосферного фронта, ветер начал усиливаться, в Москве порывы западного ветра достигали 15м/с, на территории Новой Москвы 16м/с.

В течение дня атмосферное давление понижалось, и вечером оно казалось почти на 10 единиц ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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