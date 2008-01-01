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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:17 Четверг, 2 апреля

  Центральный месяц весны начал свое шествие по Московской земле с морозной и ветреной погоды. В первую неделю апреля температура будет постепенно повышаться, но ее среднесуточное значение не выйдет за рамки климатической нормы, а значит рекордных значений, как минимальных, так и максимальных, не достигнет. Сегодня максимальная температура в городе ожидается от 4 до 6 тепла, а потому рекорд для этого числа останется в 1951 и 1983 годах, когда максимальная температура повысилась до +17.4 градусов.

В далеком 1879 году под утро 2 апреля было по-зимнему морозно. Температура понизилась до -19.6 градусов, что стало суточным рекордом, не преодоленным по сей день.

В прошлом году в этот день было гораздо теплее: под утро около 0 градусов, днем до +7.6 градусов. Осадков не отмечалось, а снег к этому дню сошел. / meteonovosti.ru /
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