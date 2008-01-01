

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Эвенкию присыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 09:46 Четверг, 2 апреля



Погодные условия на большей части территории Восточной Сибири нестабильны. С одной стороны, теплую погоду (температура воздуха на 2-4 градуса выше нормы), здесь обеспечивает антициклон. Но влияние циклона с запада и его атмосферных фронтов становится всё заметнее. Так, из-за активного атмосферного фронта сильные осадки прошли в Эвенкии. 1 и ночью 2 апреля в виде снега и мокрого снега выпало до 17 мм небесной влаги. После столь обильного снегопада сугробы вырастают на 10-17 см. Но в Эвенкии такая погода в начале апреля - не редкость. Весна в регион приходит гораздо позже.



3 апреля Эвенкия окажется в передней части циклона с центром над Ямалом. При переменной облачности пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем с дождем. Ветер в порывах усилится до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2..-7 градусов, местами -12..-17, днем воздух прогреется до +5..+10 градусов, местами 0..-5. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



