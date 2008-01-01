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Новости погоды


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Штормовой циклон приближается к Санкт-Петербургу


ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 2 апреля

  Снег на этой неделе выпал не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Четырехсантиметровый снежный покров жители Северной столицы увидели утром 1 апреля, так что шутка погоды вполне себе удалась. Как правило, век апрельского снега недолог, да и самые холодные дни этой недели уже миновали, так что главное зимнее украшение быстро превращается в талую воду.

Проходящий через Скандинавию на восток циклон принес в Ленинградскую область порывистый ветер. В городе на Неве порывы достигали 10-14 м/с. 2 апреля в области промежуточного гребня стало заметно тише, но на этом недельный лимит сильных ветров не исчерпан, да и осадков - тоже.

С Норвежского моря на Скандинавию выдвигается очередной активный циклон. В пятницу, 3 апреля, этот "молодой и энергичный" атмосферный вихрь может разогнать юго-западный ветер до 15-20 м/c, а в прибрежных районах еще сильнее. Есть вероятность нагонного наводнения. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью -1:+3, днем +4:+7. На хорошую погоду можно рассчитывать в конце недели, её обусловит европейский антициклон. / meteonovosti.ru /
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