Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
2 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Украину пришли морозы


ИА "Метеоновости" / 10:48 Четверг, 2 апреля

  Март на большей части ЕТР, а также у наших ближайших соседей, на Украине и в Белоруссии, был очень теплым. Температура воздуха превышала привычные показатели на 6-8, а иногда и на 10-12 градусов. Часто фиксировались температурные максимумы. Но на 1 апреля погода приготовила сюрприз. Регион оказался в антициклоне, облаков было мало, осадков не было вовсе. Ночью при ясном небе воздух выхолаживался до -6 градусов и ниже. И заморозки в это время уже представляют угрозу. Причем температура воздуха была заметно ниже минимальных значений. На этот раз снова рекорды, но отрицательные. Под утро 1 апреля до -6 градусов остыл воздух в Днепре (ранее, в 2005 году, термометры показали -5,3 градуса), В Черновцах было -6,4 градуса, тогда как в 2005 году минимальное значение составило -3,6 градуса. Небывалые холода, -7,4 градуса, отмечались в Ровно и во Львове. И это далеко не полный список рекордов.

В ближайшие дни температура воздуха на большей части территории Украины будет немного ниже климатической нормы, но рекордов не ожидается. 3 апреля без осадков, ночью -4..+1 градус, днем +11..+16. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Чт.
2 апр.
+5
Пт.
3 апр.
+7
Сб.
4 апр.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Лампанг		 -24
Икалуит

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Сиалкот

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100