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На Украину пришли морозы

ИА "Метеоновости" / 10:48 Четверг, 2 апреля



Март на большей части ЕТР, а также у наших ближайших соседей, на Украине и в Белоруссии, был очень теплым. Температура воздуха превышала привычные показатели на 6-8, а иногда и на 10-12 градусов. Часто фиксировались температурные максимумы. Но на 1 апреля погода приготовила сюрприз. Регион оказался в антициклоне, облаков было мало, осадков не было вовсе. Ночью при ясном небе воздух выхолаживался до -6 градусов и ниже. И заморозки в это время уже представляют угрозу. Причем температура воздуха была заметно ниже минимальных значений. На этот раз снова рекорды, но отрицательные. Под утро 1 апреля до -6 градусов остыл воздух в Днепре (ранее, в 2005 году, термометры показали -5,3 градуса), В Черновцах было -6,4 градуса, тогда как в 2005 году минимальное значение составило -3,6 градуса. Небывалые холода, -7,4 градуса, отмечались в Ровно и во Львове. И это далеко не полный список рекордов.



В ближайшие дни температура воздуха на большей части территории Украины будет немного ниже климатической нормы, но рекордов не ожидается. 3 апреля без осадков, ночью -4..+1 градус, днем +11..+16. / meteonovosti.ru /



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