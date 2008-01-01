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Новости погоды


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В выходные в Москву вернется весеннее тепло


ИА "Метеоновости" / 11:21 Четверг, 2 апреля

  После почти зимней погоды в начале недели, к выходным в Москву вернется апрельское тепло. И столичные бульвары станут превращаться в легкое зеленое кружево.

Погоду в столичном регионе будет определять обширная барическая депрессия с несколькими центрами, которые станут перемещаться по северу Европейской России. В теплом секторе одного их этих циклонов в центр России станет поступать более теплый воздух.

В пятницу и субботу в столичном регионе днем местами станет приниматься небольшой дождь. Максимальная температура в субботу повысится до 8..10 градусов. Средняя суточная температура будет соответствовать середине апреля. И возобновится вегетация растений.

В ночь на воскресенье холодный фронт пересечет столичный регион. С ним мессами станут приниматься небольшие осадки, к утру температура в Москве понизится до 0 градусов, по области до -4. Днем Москва окажется в более прохладном воздухе, даже при солнце и без осадков, температура повысится только до 5..7 градусов.

Но уже ничто не сможет остановить шествие весны! / meteonovosti.ru /
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