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Циклон хозяйничал на Пиренейском полуострове

ИА "Метеоновости" / 11:40 Четверг, 2 апреля



Обширный циклонический вихрь и его атмосферные фронты хозяйничали на Пиренейском полуострове. Активный циклон с Атлантики принес на Пиренейский полуостров обильные осадки и порывистый ветер. 1 и ночью 2 апреля в Португалии порывы ветра достигали 23 м/с, но дождей выпало не так и много. В Лиссабоне количество осадков достигло 12 мм. Основные дожди достались Испании. От 14 до 16 мм выпало в Жероне и Барселоне, а в Тортосе количество осадков достигло 37 мм.



В ближайшие два дня в Испании и в Португалии атмосферное давление начнет расти, облаков станет меньше, осадки если и пройдут, то небольшие и не повсеместно. Но на подходе уже новый циклон, к концу недели снова дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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