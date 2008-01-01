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Новости погоды


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Курилы и Камчатка во власти южных циклонов


ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 2 апреля

  Погода на Курильских островах и на Камчатке определяется южными циклонами и их атмосферными фронтами. Не успеет один циклон сместиться к северу, как ему на смену уже спешит другой. Один, заполняющийся циклон с центром над Охотским морем, принес на юге Камчатки сильный снег и мокрый снег в сопровождении порывистого ветра. 1 и ночью 2 апреля ветер в порывах усиливался до 21 м/с, а количество осадков достигло 22 мм. Но и температура воздуха заметно повысилась. В Петропавловске-Камчатском воздух в дневные часы прогрелся до 8 градусов, ранее, в 1990 году, было лишь 6,1 градуса. Тепло, +7,7 градуса, было и в Северо-Курильске. Но здесь предыдущий рекорд состоялся в 2015 году и составил 5,6 градуса. А на южных Курилах, во власти очередного циклона из Японии, прошли сильные дожди, дул резкий порывистый ветер. Скорость ветра доходила до 20 м/с, выпало до 16 мм небесной влаги.

3 апреля южные районы Камчатки и северные Курилы окажутся в очередном циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Температура воздуха ожидается выше привычных значений, пройдут осадки, усилится ветер. / meteonovosti.ru /
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