Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
2 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 2 апреля

  В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,2..4,9 градуса; Северном 3,8..4,9 градуса, Северо-восточном 3,6..4,5 градуса, Восточном 3,7..4,2 градуса, Юго-восточном 3,5..4,4 градуса, Южном 3,3..4,6 градуса, Юго-западном 3,3..4,4 градуса, Западном 3,8..4,9 градуса, Северо-западном 4,2..4,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,6..4,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3,0..3,9 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+5
Пт.
3 апр.
+7
Сб.
4 апр.
+6
Вс.
5 апр.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Нджамена		 -28
Чокурдах

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100