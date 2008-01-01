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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 2 апреля



В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,2..4,9 градуса; Северном 3,8..4,9 градуса, Северо-восточном 3,6..4,5 градуса, Восточном 3,7..4,2 градуса, Юго-восточном 3,5..4,4 градуса, Южном 3,3..4,6 градуса, Юго-западном 3,3..4,4 градуса, Западном 3,8..4,9 градуса, Северо-западном 4,2..4,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,6..4,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 3,0..3,9 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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