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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 16:00 Четверг, 2 апреля

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,4..5,2 градуса; Северном 3,4..5,2 градуса, Северо-восточном 4,0..4,7 градуса, Восточном 4,3..4,8 градуса, Юго-восточном 4,7..5,4 градуса, Южном 4,4..5,8 градуса, Юго-западном 4,2..4,9 градуса, Западном 4,3..5,8 градуса, Северо-западном 3,6..4,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,9..4,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 3,5..4,4 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+5
Пт.
3 апр.
+7
Сб.
4 апр.
+6
Вс.
5 апр.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Нджамена		 -28
Чокурдах

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Колима

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