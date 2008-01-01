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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 16:00 Четверг, 2 апреля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,4..5,2 градуса; Северном 3,4..5,2 градуса, Северо-восточном 4,0..4,7 градуса, Восточном 4,3..4,8 градуса, Юго-восточном 4,7..5,4 градуса, Южном 4,4..5,8 градуса, Юго-западном 4,2..4,9 градуса, Западном 4,3..5,8 градуса, Северо-западном 3,6..4,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,9..4,0 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 3,5..4,4 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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