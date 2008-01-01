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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 16:34 Четверг, 2 апреля

  Погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Скандинавией. При сплошной облачности местами стает приниматься слабый дождь. Температура воздуха в столице 2..4 тепла, по области 1..4. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
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