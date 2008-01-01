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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:53 Пятница, 3 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 14-19 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и Подмосковье погода вновь изменится. Атмосферное давление ожидается на 10 единиц ниже обычных для этого времени года значений, а температура воздуха превысит норму на 2 градуса. На перемены погоды особенно остро реагируют метеозависимые люди. У них могут развиваться метеопатические реакции или метеоневрозы с типичными симптомами обострения имеющихся хронических заболеваний, проявлениями переутомления и расстройствами вегетативной нервной системы. Длительное воздействие неблагоприятных внешних условий и стрессовых факторов оказывает выраженное отрицательное влияние на здоровье, ухудшается течение болезней, в первую очередь сердечно-сосудистых, гормональных, нарастают расстройства со стороны вегетативной и психо-эмоциональной системы организма. Рекомендуется строго соблюдать назначенные врачом методы лечения, использовать различные домашние средства укрепляющие общее самочувствие, постараться по мере возможности заниматься лечебной физкультурой и дыхательной гимнастикой на балконе, принимать растительные адаптогены и витаминные комплексы. / meteonovosti.ru /
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