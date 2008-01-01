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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:10 Пятница, 3 апреля

  Апрель, начавшийся с морозной и ветреной, больше похожей на зимнюю, погоды, решил порадовать жителей столичного региона теплом. Сегодня, 3 апреля, воздух прогреется до 8..10 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается, но весенний день испортят порывы ветра (до 14-19 м/с). А при ветре кажется, что на улице гораздо холоднее. Но температурных рекордов не ожидается. В 1983 году столбики термометров дотянулись до отметки +17,9 градуса, а в далеком 1908 году было по-зимнему холодно, до -15,1 градуса.

Погода нередко преподносит сюрпризы. И это не только холод или тепло, не соответствующие календарю. В 1976 году в столице прогремели грозы. Туман сгущался над Москвой в 1976, 1979 и 1980 гг. А в 1985 и 1989 дул порывистый ветер.

В прошлом году в этот день был теплее, чем обычно. По утро воздух остыл до -3,1 градуса, а к середине дня прогрелся до +9,9 градуса. Осадков не было вовсе, да и снега на улицах уже не осталось. / meteonovosti.ru /
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Лампанг		 -26
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некомфортное место: Никольское
комфортное место: Пемброк-Пайнс

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