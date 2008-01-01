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Новости погоды
В Москве ожидается усиление ветра
ИА "Метеоновости" / 09:14 Пятница, 3 апреля
Днем 3 апреля столичный регион окажется в зоне больших градиентов атмосферного давления: над Ленинградской областью будет располагаться глубокий циклон, а над югом Европейской России антициклон. После 11 часов в Москве и области станет усиливаться ветер, порывы могут достигать 14-19м/с.
Ветреная обстановка в городе сохранится до вечера 3 апреля. Порывы ветра
более 15м/с относятся к категории неблагоприятных погодных условий! / meteonovosti.ru /
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