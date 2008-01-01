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Прибалтика под ударом стихии
ИА "Метеоновости" / 09:22 Пятница, 3 апреля
Активный североатлантический циклон миновал Ботнический залив и вышел на территорию Финляндии. Атмосферный вихрь приближается к стадии максимального развития, и помимо осадков в виде мокрого снега, дождя и гололеда несет сильный порывистый ветер. В ближайшие сутки центр циклона переместится в Баренцево море.
В ночь на пятницу, 3 апреля, под влиянием атмосферного вихря оказались страны Балтии, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Новгородская область и Карелия. Днем ветреная погода ожидается на всей территории Северо-западного федерального округа.
Самые сильные ветра прогнозируются в прибалтийских районах. Прошедшей ночью ветер в Клайпеде, Лиепае и Пярну усиливался в порывах до 20 м/с, в Балтийске (Калининградская область) до 17 м/с. Сегодня стихия выйдет на максимальный режим, порывы ветра могут достигать 22-27 м/с.
По мере удаления циклона на северо-восток ветер постепенно начнет стихать. По прогнозам, в субботу в прибалтийских районах порывы ветра не превысят 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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