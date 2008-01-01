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В Южном полушарии 2 тропических циклона

ИА "Метеоновости" / 09:50 Пятница, 3 апреля



3 апреля в районе Соломоновых островов сформировался тропический циклон "HAROLD". Скорость ветра в циклоне достигает 25м/с. На островах объявлено предупреждение о сильном ветре, проливных дождях и высоких волнах. Возможны наводнения.



А на юге Индийского океана продолжает существовать тропический циклон "IRONDRO", который удаляется от Мадагаскара, продолжая усиливаться. 4 апреля скорость ветра в циклоне усилится до 35м/с. Траектория движения



этого вихря будет далеко от судоходных путей. / meteonovosti.ru /



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