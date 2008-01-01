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Новости погоды


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Ураганы бушуют на юге Камчатки


ИА "Метеоновости" / 11:45 Пятница, 3 апреля

  Южные районы Камчатки, знаменитые своими ветрами, вновь посетил циклонический вихрь. Циклон перемещался вдоль Курильской гряды, пока не добрался до Камчатки. На полуостров вихрь принес осадки и порывистый ветер. Порывы ветра 2 и ночью 3 апреля достигали 42 м/с, прошел снег, мела метель. И если в ночные часы подмораживало, то днем воздух прогревался до 6 градусов и выше. Вновь не устоял температурный максимум. Днем 2 апреля в Семячике термометры показали 7,4 градуса. Тогда как в 1989 году воздух прогревался лишь до 5,7 градуса.

4 апреля циклонический вихрь продолжит движение в северо-восточном направлении и окажется в Беринговом море. На Камчатке температура понизится - скажется влияние тыловой части циклона. Ветер ослабеет, порывы его не превысят 15-20 м/с, осадки если и пройдут, то небольшие. Днем термометры покажут 0..+5, на севере местами до -5..-10 градусов. / meteonovosti.ru /
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