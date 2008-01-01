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Новости погоды


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В Приморье зима еще хлопочет


ИА "Метеоновости" / 12:20 Пятница, 3 апреля

  Апрель вступил в права, но не тут-то было, зима вновь решила напомнить о себе. Как не вспомнить Тютчевские строки: "Зима недаром злится, прошла ее пора:"?! Если почти всю зиму температура воздуха была выше привычных значений, то весной, видимо, не обойдется без снегопадов и метелей. В минувший день, 2 апреля, погодные условия определял активный циклонический вихрь. Прошли осадки, усиливался ветер (в порывах до 18-23 м/с). А к вечеру 3 апреля и в ночь на 4 апреля погода начнет резко портиться - скажется влияние очередного циклона с запада. И если на юге Приморского края существенных изменений в погодных условиях не произойдет, то на севере ожидается и снег, и метель. Осадки пройдут по всей территории Приморского края, на севере и в центральных районах местами сильные, на северо-востоке очень сильные. Ветер в порывах усилится до 23-28 м/с, температура воздуха понизится. Ночью термометры покажут -1..-6 градусов, днем +2..+7, при снеге около нуля.5 апреля по-прежнему осадки, местами сильные и очень сильные. Днем станет теплее, до 4..9 градусов. Осадки ослабеют лишь 6 апреля, ветер в порывах не превысит 15-20 м/с, вернется тепло: днем уже 10..15 градусов. / meteonovosti.ru /
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