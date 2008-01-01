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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:45 Пятница, 3 апреля

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 16м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8,0..8,6 градуса; Северном 7,8..8,7 градуса, Северо-восточном 7,6..8,4 градуса, Восточном 7,7..8,2 градуса, Юго-восточном 8,1..8,7 градуса, Южном 7,3..8,5 градуса, Юго-западном 7,1..8,1 градуса, Западном 7,1..8,9 градуса, Северо-западном 7,9..8,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 7,3..7,4 градуса, порывы ветра до 14м/с. На территории Новой без осадков, температура воздуха 7,7..8,5 градуса, местами порывы ветра до 18м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+8
Сб.
4 апр.
+7
Вс.
5 апр.
+4
Пн.
6 апр.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+42
Тауннгу		 -28
Чокурдах

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Гадамес

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