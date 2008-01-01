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Новости погоды


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Холода добрались до Крыма


ИА "Метеоновости" / 14:11 Пятница, 3 апреля

  Температура воздуха на Украине уже который день ниже привычных значений, и если днем тепло, +10..+15 градусов, то ночью воздух выхолаживается до -3, а в северных районах и до -8 градусов. Снова фиксируются многочисленные температурные минимумы. Но к утру 3 апреля холодный воздух добрался и до Крыма. Здесь, как и на Украине, погодные условия определяет обширный антициклон. Днем воздух хорошо прогревается, а ночью, в условиях ясного неба, подмораживает. Заморозки в Крыму в это время - дело обычное. Но рекорды минимума температуры случаются не часто. Так, в Черноморском воздух остыл до -4 градусов. Тогда как в 2005 году было лишь -3,2 градуса.

4 апреля в Крыму сохранится влияние антициклона. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью термометры покажут +1..+6 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки -1..-6 градусов. Днем тепло, 12..17, в горах +3..+8. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Колима

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