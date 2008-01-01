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Новости погоды


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На Ямале ночью зима, днем весна


ИА "Метеоновости" / 15:08 Пятница, 3 апреля

  Погодные условия в Ямало-Ненецком автономном округе поддерживает циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Поэтому и погода в регионе устойчивостью не отличается. С одной стороны, циклонические вихри несут теплый воздух с Атлантики. Температура превышает норму на 6-8 градусов. Атмосферные фронты поставляют снегопады и метели. И если ночью - пора снегопадов, то днем воздух прогревается до рекордных значений. Так, 2 апреля в Тазовском воздух прогрелся до 1,5 градуса, прежний рекорд, 1 градус, остался в 1965 году. А в Тольке термометры показали 8,4 градуса. Тогда как в 1973 году было 7,8 градуса. Во второй половине дня погода начала портиться, пошел снег, усилился ветер. Метели мели при ветре в порывах до 24 м/с.

4 апреля в Ямало-Ненецком округе при переменной облачности осадков не ожидается, ветер в порывах ослабеет до 15-20 м/с. По-прежнему тепло. Ночью -1..-6, при прояснении до -11 градусов, днем +3..+8, местами до -3. Впереди новые рекорды. / meteonovosti.ru /
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