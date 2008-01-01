Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:41 Пятница, 3 апреля
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 16м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,5..10,0 градуса; Северном 9,5..10,3 градуса, Северо-восточном 9,1..10,3 градуса, Восточном 9,1..10,0 градуса, Юго-восточном 9,3..10,4 градуса , Южном 9,1..10,1 градуса, Юго-западном 9,1..10,0 градуса, Западном 9,2..10,2 градуса, Северо-западном 9,2..10,2 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура 8,9 градуса, порывы ветра до 14м/с. На территории Новой без осадков, температура воздуха 9,2..10,4 градуса, местами порывы ветра до 18м/с. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения