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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:55 Пятница, 3 апреля

  Погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Карелией. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается, местами порывы ветра до 12-15м/с. Температура воздуха в столице 6..8 градусов, по области 3..8. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /
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