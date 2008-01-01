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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:55 Пятница, 3 апреля
Погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона с центром над Карелией. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается, местами порывы ветра до 12-15м/с. Температура воздуха в столице 6..8 градусов, по области 3..8. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /
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