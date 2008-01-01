

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Суббота, 4 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.



Погода в столичном регионе будет влажно-прохладная (температура в дневные часы +8..+10 градусов), ветреная. Атмосферное давление пониженное, сохранится дефицит кислорода в воздухе. Метеопатические реакции и симптомы недомогания в такие погодные условия могут отмечаться у большинства метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами нервной системы. Учащаются сезонные обострения болезней суставов и желудочно-кишечного тракта. Профилактика и лечение должны включать медикаментозные препараты, рекомендованные врачом.



Геомагнитный фон 4 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



