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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:27 Суббота, 4 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.

Погода в столичном регионе будет влажно-прохладная (температура в дневные часы +8..+10 градусов), ветреная. Атмосферное давление пониженное, сохранится дефицит кислорода в воздухе. Метеопатические реакции и симптомы недомогания в такие погодные условия могут отмечаться у большинства метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами нервной системы. Учащаются сезонные обострения болезней суставов и желудочно-кишечного тракта. Профилактика и лечение должны включать медикаментозные препараты, рекомендованные врачом.

Геомагнитный фон 4 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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