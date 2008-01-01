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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 4 апреля

  Апрель в столичном регионе начался с морозной погоды, даже снег выпал. Но сейчас уже вновь потеплело, а от выпавшего совсем недавно снега не осталось и следа. Хотя, согласно многолетним наблюдениям, снег сходит лишь к концу второй декады апреля, а к 4 апреля его высота составляет около 15 см. Сегодня в середине дня воздух прогреется до 8..10 градусов, тепло, но до рекорда очень далеко. Ведь рекорд, установленный в 1990 году, составляет 21,2 градуса. Не состоится и рекордного минимума, когда воздух остыл до -15,2 градуса. Случился мороз в 1931 году и с тех пор в это время таких холодов не было.

Сильный ветер (до 16 м/с в порывах) бушевал в столице в 1985 и в 1994 гг. В 1977, 1980 и в 1986 гг над Москвой сгущались туманы. А в 1972 и в 1976 гг можно было наблюдать снег.

В прошлом году в этот день был теплее, чем обычно. Утром легкий мороз, -1,8 градуса, а к середине дня прогрелся до +10,7 градуса. Прошел слабый дождь. / meteonovosti.ru /
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