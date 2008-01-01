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Новости погоды


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Восток России не оставляют в покое циклоны


ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 4 апреля

  Циркуляционные условия в апреле в Дальневосточном федеральном округе сохраняют мартовские черты. В континентальных районах по-прежнему господствует антициклон, лишь изредка его владения нарушают сибирские циклоны, смещающиеся в западно-восточном направлении, а восточные районы региона остаются под неусыпным вниманием циклонов. Именно такому сценарию была подчинена погода Дальнего Востока в первые дни апреля.

Центр антициклона не покидал крайний юг Якутии, а прибрежные районы штурмовали циклонические вихри. Один из них прошелся сильным снегопадом по Хабаровскому краю. Снег переходил в мокрый снег и в результате пополнил апрельскую копилку осадков в крае местами на 19 мм.

Другой циклон кружил над акваторией Тихого океана в непосредственной близости к Камчатскому краю. В крае, в основном в восточной половине, также отмечались осадки разной интенсивности, они сопровождались метелью и ураганным ветром.

Сегодня и в воскресенье в южных и центральных районах Хабаровского края сохранятся сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, будет отмечаться налипание мокрого снега, ветер усилится до 23 м/с. Циклон накроет ненастной зоной и Сахалин. В воскресенье и понедельник на острове пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, и здесь будет налипание мокрого снега и сильный ветер.

Влияние тихоокеанского циклона на прибрежные районы Камчатского края ослабеет, и погода в крае улучшится. / meteonovosti.ru /
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