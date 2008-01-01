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Сибирский циклон несет непогоду в Якутию

ИА "Метеоновости" / 11:01 Суббота, 4 апреля



Атлантические циклоны в этом сезоне обладают огромными запасами энергии, которой хватает на преодоление больших пространств. В основном они движутся в западно-восточном направлении по северным морям, добираясь до арктического побережья Якутии и Чукотского автономного округа.



Примером тому стал атлантический циклон, который еще в пятницу кружил в Карском море, а уже в воскресенье переберется в Восточно-Сибирское море. Крайний север Красноярского края, полуостров Таймыр, в пятницу и в ночь на субботу оказался в передней части циклона. На полуострове отмечались снегопады, мели метели, местами выпало до 10 мм осадков. Атмосферный фронт, связанный с циклоном, принес осадки и в другие районы Красноярского края: в Туруханский район и Эвенкию. Лишь до южных территорий он не дотянулся, и здесь осадков не отмечалось.



В текущие выходные дни Таймы окажется целиком во власти циклона. Он будет засыпать полуостров снегом, при ветре 18-23 м/с поднимется метель.



Дальнейший путь циклона направлен на арктическое побережье Якутии и Чукотки, а значит снегопады, метели и порывистый ветер этим районам обеспечены. / meteonovosti.ru /



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