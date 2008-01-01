Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирский циклон несет непогоду в Якутию


ИА "Метеоновости" / 11:01 Суббота, 4 апреля

  Атлантические циклоны в этом сезоне обладают огромными запасами энергии, которой хватает на преодоление больших пространств. В основном они движутся в западно-восточном направлении по северным морям, добираясь до арктического побережья Якутии и Чукотского автономного округа.

Примером тому стал атлантический циклон, который еще в пятницу кружил в Карском море, а уже в воскресенье переберется в Восточно-Сибирское море. Крайний север Красноярского края, полуостров Таймыр, в пятницу и в ночь на субботу оказался в передней части циклона. На полуострове отмечались снегопады, мели метели, местами выпало до 10 мм осадков. Атмосферный фронт, связанный с циклоном, принес осадки и в другие районы Красноярского края: в Туруханский район и Эвенкию. Лишь до южных территорий он не дотянулся, и здесь осадков не отмечалось.

В текущие выходные дни Таймы окажется целиком во власти циклона. Он будет засыпать полуостров снегом, при ветре 18-23 м/с поднимется метель.

Дальнейший путь циклона направлен на арктическое побережье Якутии и Чукотки, а значит снегопады, метели и порывистый ветер этим районам обеспечены. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Вс.
5 апр.
+5
Пн.
6 апр.
+5
Вт.
7 апр.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Лампанг		 -27
Икалуит

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100