

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Апрель на северо-западе продолжает традицию марта

ИА "Метеоновости" / 11:21 Суббота, 4 апреля



Первенец весны, март, в Северо-Западном федеральном округе перевыполнил норму по осадкам. Виной тому стали атлантические циклоны, которые почти без перерыва, следуя один за другим, прибывали на российский северо-запад. Почти на всей территории выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Так, в Северной столице в марте выпало 166% от средних многолетних значений.



Апрель подхватил ненастную эстафету. Уже с первых дней, циклон, центр которого кружил над Балтийским морем, стал пополнять копилку осадков. В пятницу и в ночь на субботу в Ленинградской области отмечались сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами выпало до 17 мм, порывы ветра достигали 21 м/с. Осадки и сильный ветер отмечались и в других районах северо-запада: в Карелии, Новгородской и Псковской областях. В Архангельской области сильных осадков не было, но ветер усиливался до 26 м/с, отмечалась метель.



Сегодня циклон из Балтийского моря переберется в Баренцево. Снегопады, сопровождаемые метелями, будут отмечаться в Мурманской области и в Ненецком автономном округе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



