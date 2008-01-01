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Новости погоды


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Апрель на северо-западе продолжает традицию марта


ИА "Метеоновости" / 11:21 Суббота, 4 апреля

  Первенец весны, март, в Северо-Западном федеральном округе перевыполнил норму по осадкам. Виной тому стали атлантические циклоны, которые почти без перерыва, следуя один за другим, прибывали на российский северо-запад. Почти на всей территории выпало от полутора до двух месячных норм осадков. Так, в Северной столице в марте выпало 166% от средних многолетних значений.

Апрель подхватил ненастную эстафету. Уже с первых дней, циклон, центр которого кружил над Балтийским морем, стал пополнять копилку осадков. В пятницу и в ночь на субботу в Ленинградской области отмечались сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами выпало до 17 мм, порывы ветра достигали 21 м/с. Осадки и сильный ветер отмечались и в других районах северо-запада: в Карелии, Новгородской и Псковской областях. В Архангельской области сильных осадков не было, но ветер усиливался до 26 м/с, отмечалась метель.

Сегодня циклон из Балтийского моря переберется в Баренцево. Снегопады, сопровождаемые метелями, будут отмечаться в Мурманской области и в Ненецком автономном округе. / meteonovosti.ru /
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