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Турецкий циклон до Краснодарского края не дотянулся

ИА "Метеоновости" / 12:10 Суббота, 4 апреля



Турция в текущем сезоне испытала влияние череды южных циклонов. Они формируются над Центральным Средиземноморьем и движутся к полуострову Малая Азия. Очередной вихрь в пятницу обрушился сильными дождями на северо-запад Турции. В дальнейшем его путь лежал на Северный Кавказ, но преодолеть Большой Кавказский хребет циклону не удалось. Дождями разной интенсивности он прошелся по Грузии и Армении (выпало до 7 мм осадков). На российской территории осадки отмечались в отдельных республиках Северного Кавказа и местами в Ставропольском крае.



На остальной территории юга России осадков не отмечалось, но сохранялись заморозки. В ночные часы температура понижалась в Астраханской области до -1, в Калмыкии до -2, в Краснодарском крае до -3, в Ростовской и Волгоградской областях до -5 градусов.



В ближайшие сутки попытки турецкого циклона перебраться в южные районы России успехов не увенчаются. Ненастную зону он направит на Иран.



А в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сохранится угроза заморозков. В Ростовской области под утро температура понизится до -1:-5, в северных районах до -8 градусов, в степных и предгорных районах Крыма до -6 градусов. / meteonovosti.ru /



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