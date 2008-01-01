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Новости погоды


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Турецкий циклон до Краснодарского края не дотянулся


ИА "Метеоновости" / 12:10 Суббота, 4 апреля

  Турция в текущем сезоне испытала влияние череды южных циклонов. Они формируются над Центральным Средиземноморьем и движутся к полуострову Малая Азия. Очередной вихрь в пятницу обрушился сильными дождями на северо-запад Турции. В дальнейшем его путь лежал на Северный Кавказ, но преодолеть Большой Кавказский хребет циклону не удалось. Дождями разной интенсивности он прошелся по Грузии и Армении (выпало до 7 мм осадков). На российской территории осадки отмечались в отдельных республиках Северного Кавказа и местами в Ставропольском крае.

На остальной территории юга России осадков не отмечалось, но сохранялись заморозки. В ночные часы температура понижалась в Астраханской области до -1, в Калмыкии до -2, в Краснодарском крае до -3, в Ростовской и Волгоградской областях до -5 градусов.

В ближайшие сутки попытки турецкого циклона перебраться в южные районы России успехов не увенчаются. Ненастную зону он направит на Иран.

А в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сохранится угроза заморозков. В Ростовской области под утро температура понизится до -1:-5, в северных районах до -8 градусов, в степных и предгорных районах Крыма до -6 градусов. / meteonovosti.ru /
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