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Новости погоды


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В сибирском полюсе холода - рекорды тепла


ИА "Метеоновости" / 13:44 Суббота, 4 апреля

  Как известно, российский полюс холода находится в Якутии. Но в каждом регионе России существуют места, где наблюдается наиболее низкая температура. Так на сибирских просторах - это Эвенкийский муниципальный район Красноярского края. Эвенкия относится к Крайнему Северу России. По климату, в районе очень холодная зима, которая длится 240-275 дней. На значительной части территории распространена вечная мерзлота, а район входит в абсолютно дискомфортную и экстремально дискомфортную зоны.

Но в этом году погода решила поспорить с таким утверждением.

С января месяца на севере Сибири удерживается аномально теплая погода. Так, в марте среднемесячная температура в Эвенкии превысила норму на 7-8 градусов. Апрель подхватил теплую эстафету. Не стали исключением и минувшие сутки. Средняя температура оказалась выше нормы на 12-16! Градусов. В дневные часы здесь было теплее, чем на Русской равнине.

В поселке Тутончаны максимальная температура достигла отметки в +10 градусов, оставив предыдущий рекорд, +8.5 градусов, в 1965 году.

В эвенкийском населенном пункте Байкит воздух и вовсе прогрелся до 11.3 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 1982 года.

Аномально теплая погода в Восточной Сибири, в том числе и в Эвенкии, сохранится и на следующей неделе. / meteonovosti.ru /
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