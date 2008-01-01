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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:09 Воскресенье, 5 апреля

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться в зоне влияния холодного атмосферного фронта.

По сведениям Метеобюро Москвы сегодня 5 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде зарядов мокрого снега с дождём. Максимальная температура воздуха в столице составит 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах нормы.

Для метеозависимых людей, склонных к сосудистым спазмам, такие погодные условия являются внешним нагрузочным фактором, могут учащаться приступы мигрени, общее недомогание, "скачки" артериального давления, возможно появление различных симптомов вегетативных и психоэмоциональных расстройств.

Для снижения негативных проявлений следует соблюдать рекомендованные врачом схемы лечения, постараться использовать общеукрепляющие методы - контрастный душ утром, дыхательные и физические упражнения, комплекс поливитаминов и адаптогенов, занятия в домашних условиях помогут легче пережить некомфортную погоду.

Геомагнитный фон 5 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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