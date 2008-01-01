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Новости погоды


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Миновало еще одно морозное утро в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:25 Воскресенье, 5 апреля

  В ночь на 5 апреля столичный регион оказался в холодном воздухе. К утру при переменной облачности воздух остыл до отрицательных значений. В Москве температура понижалась до -1..-6 градусов, лишь в центре города она оставалась положительной, +1 градус. В Бутово минимальная температура составила -4,6 градуса.

Но стоило солнцу чуть выше подняться над горизонтом, как температура стала быстро повышаться, и к 10 утра на всей территории столичного региона температура стала положительной, в Москве до +4 градусов. / meteonovosti.ru /
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