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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 5 апреля



К центру России с запада приближается антициклон. В его намерения входит улучшение погоды в ближайшие дни в Москве и области. Но в воскресенье препятствием прогреву воздуха станет холодный атмосферный фронт. Существенных осадков он не принесет, а тепло попридержит. Максимальная температура в городе ожидается от 5 до 7 градусов, ее среднесуточное значение превысит норму на два градуса. Величина положительной аномалии невелика, а потому рекордных значений температуре не достичь.



Самым теплым сегодняшний день отмечался в 2001 году, когда воздух прогрелся до 18.4 градуса, что стало суточным рекордом температуры. В ночь на 5 марта 1931 года морозы усилились до -19.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



В прошлом году в этот день было гораздо теплее. Несмотря на то, что под утро воздух остывал до слабо отрицательных значений, днем при ясном небе он прогрелся до +10 градусов. / meteonovosti.ru /



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