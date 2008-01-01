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Ненастье задержится на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 12:43 Воскресенье, 5 апреля



В минувшую субботу активный циклон, покуролесив в Приморском крае, отправился покорять Хабаровский край. О своем приближении он заявил усилением ветра: в Еврейской автономной области до 23 м/с, в Хабаровском крае он разогнался до ураганного, до 34 м/с. Атмосферный фронт циклона задел и Сахалин, где ветер усиливался до штормового, 26 м/с.



В воскресенье и вначале новой недели на юге Хабаровского края сохранится ненастная погода, пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности, в ночь на понедельник на востоке местами они ожидаются сильные, северный ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с.



В зоне влияния циклона будут находиться и центральные районы края. Местами пройдут небольшие осадки, но в Советско-Гаванском и Ванинском районах сильные в виде мокрого снега, ожидается его налипание, порывы ветра местами достигнут15-20 м/с, на побережье до штормового, 20-25 м/с.



С этим же циклоном будет связано ухудшение погоды и на юге Курильской гряды. Пройдут дожди, в ночные часы местами они будут сильные.



/ meteonovosti.ru /



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