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Новости погоды


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Слабый снежок принимается местами в Москве


ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 5 апреля

  Вторичные холодные атмосферные фронты пересекают столичный регион. Наибольшую активность они проявляют в около полуденные часы, когда развивается мощная конвекция. В 12 часов слабый мокрый снег наблюдался в районе ТСХА и в Немчиновки.

На территории Новой Москвы небольшой снег наблюдался на большей части территории.

Температура воздуха на всей территории города достигла 4..5 градусов. / meteonovosti.ru /
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