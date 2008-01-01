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Новости погоды
Слабый снежок принимается местами в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 5 апреля
Вторичные холодные атмосферные фронты пересекают столичный регион. Наибольшую активность они проявляют в около полуденные часы, когда развивается мощная конвекция. В 12 часов слабый мокрый снег наблюдался в районе ТСХА и в Немчиновки.
На территории Новой Москвы небольшой снег наблюдался на большей части территории.
Температура воздуха на всей территории города достигла 4..5 градусов. / meteonovosti.ru /
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