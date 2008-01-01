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Новости погоды
Чукотку продолжают одолевать ураганные ветры
ИА "Метеоновости" / 12:59 Воскресенье, 5 апреля
Вот уже в течение довольно длительного времени на Чукотке господствуют штормовые и ураганные ветра. Причиной тому противоборство двух разных атмосферных вихрей: антициклона и циклона.
Вот и минувший день не стал исключением, порывы ветра достигали более 20 м/с.
В начале новой недели на восточном побережье Чукотки и на побережье Восточно-Сибирского моря сохранится сильный ветер 15-20 м/с с низовой метелью.
А вот жителям Провиденского городского округа придется сложно. Циклон, который поднимается к северо-востоку, уже сыпет снегом, ветер только начал разгоняться, его порывы достигают 11 м/с. Но это только начало. В понедельник ветер усилится до штормового 20-25 м/с, с порывами до ураганного 30-35 м/с, разыграется сильная метель. / meteonovosti.ru /
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