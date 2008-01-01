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Новости погоды


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В Москве и Подмосковье ветер набирает силу


ИА "Метеоновости" / 13:11 Воскресенье, 5 апреля

  Сегодня, 5 апреля, столичный регион пересекает холодный атмосферный фронт, за которым из Западной Европы надвигается обширный антициклон.

В течение дня прохождение фронта местами сопровождается зарядами мокрого снега, в отдельных районах с дождем. Ветер набирает силу. В полдень в западной половине столичного регионе его порывы достигали 11-13 м/с, на юге и юго-западе Подмосковья 15-18 м/с. До конца дня в Москве и ТиНАО сохранится сильный северо-западный ветер с порывами 12-17 м/с.

В начале новой недели на московской земле сохранится северо-западный умеренный ветер 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. / meteonovosti.ru /
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