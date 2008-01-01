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Новости погоды


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Рекордное тепло покидает Среднее Поволжье


ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 5 апреля

  В минувшую субботу, 4 апреля, циклон, который находился над югом Мурманской области, охватил своим теплым сектором ряд регионов Европейской России. Но больше всего повезло жителям Среднего Поволжья, где среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-6 градусов. И в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Возглавляет список рекордсменов Республика Татарстан. В столице, Казани, воздух разогрелся до 16 градусов, предыдущий абсолютный максимум для 4 апреля составлял 14.9 и наблюдался в 1983 году. Аномальное тепло зафиксировано и в Елабуге (Татарстан), 15.1, что выше прежнего рекорда на 0.4 градуса, продержавшегося с 200 года.

В Ульяновске минувший день выдался аномально теплый, 17.6, предыдущий абсолютный максимум температуры 15.5 градуса наблюдался двадцать восемь лет тому назад, в 2008 году.

Такой всплеск тепла. Как правило, наблюдается перед похолоданием. И, действительно, в понедельник 6 апреля, Среднюю Волгу пересечет холодный атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие, в Оренбургской области умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя, северо-западный ветер местами усилится в порывах 15-20 м/с, максимальная температура составит всего-навсего 3..8 градусов. / meteonovosti.ru /
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