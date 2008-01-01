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Европу накрыла волна холода

ИА "Метеоновости" / 14:32 Воскресенье, 5 апреля



Антициклон, который вслед за холодным фронтов пробивается в центральные области России, надолго запомнится Западной Европе.



Именно он и принес аномальные холода во второй половине ушедшей недели в Юго-Восточную Европу. Похолодание оказалось весьма некстати, ведь сейчас цветут деревья. Основной заток холода осуществился в ночь на 2 апреля. В результате обрушившихся морозов, в ночные часы до -5..-7, в Словении столбик термометра опускался ниже -9 градусов.



Виноградники и фруктовые плантации потерпели ущерб. Первые цветы, приносящие лучшие фрукты, уже потеряны, что приводит к ощутимому снижению общего количества и качества урожая.



В ночь на 5 апреля, волна холода накрыла Германию, Австрию, Чехию, Словакию, в ранние утренние часы воздух остывал до -5..-7 градусов, в Чехии до -9.



Холодная погода сохранится и в предстоящие сутки. / meteonovosti.ru /



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